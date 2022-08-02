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Пелоси назвала свой визит на Тайвань свидетельством поддержки США Тайваня

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Фото: ТАСС/Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа заявила, что ее визит на Тайвань является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

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«Визит нашей делегации конгресса на Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии. Наш визит ‹...› направлен на взаимную безопасность, экономическое партнерство и демократическое управление», — заявила Пелоси по прибытии на Тайвань.

Она отметила, что визит американской делегации на остров «никоим образом не противоречит давней политике США, основанной на законе об отношениях с Тайванем 1979 года». Политик отметила, что Вашингтон и дальше продолжит выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво.

«Наши обсуждения с руководством Тайваня будут сосредоточены на подтверждении нашей поддержки партнера и продвижении наших общих интересов, включая продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — добавила Пелоси.

По ее словам, «солидарность США с 23 млн жителей Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо», поскольку мир, как считает политик, стоит перед выбором между автократией и демократией.

Визит Пелоси является первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

Самолет с Пелоси совершил посадку в аэропорту Суншань. На подлете лайнер взяли на сопровождение истребители тайваньских ВВС, а воздушная гавань сняла маскировочные чехлы с зенитных пушек. Власти Тайваня ввели второй уровень боевой готовности.

В это время Китай оперативно закрыл воздушное пространство для гражданской авиации в районе Тайваньского пролива и направил в ту сторону истребители Су-35. В провинции Фуцзянь сработали сирены.

Ожидается, что Пелоси на следующий день после прибытия на остров, 3 августа, проведет видеоконференцию в отеле, посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), встретится с руководством острова и съездит в мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй, после чего покинет Тайвань.

МИД Китая выразил решительный протест из-за визита Пелоси на остров. Там в очередной раз призвали США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. В ведомстве также назвали визит Пелоси серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая.

Пекин и раньше предупредил Вашингтон, что прибытие Пелоси на остров приведет к «серьезным последствиям», и Китай примет решительные меры.

В США же считают, что Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность на фоне визита Пелоси на Тайвань. Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что поездка Пелоси ничего не меняет относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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