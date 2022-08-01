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Блинкен назвал КНР ответственной за возможное обострение из-за Тайваня

Госсекретарь США Блинкен назвал Китай ответственным за возможное обострение из-за Тайваня
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Walid Berrazeg
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Пекин должен вести себя ответственно и не создавать напряженность в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

«Если спикер решит посетить, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность, это будет полностью на Пекине», — сказал он.

По его словам, конгресс США — это независимая структура, поэтому Пелоси сама примет решение по поводу посещения острова. Блинкен также отметил, что Вашингтон надеется на ответственное поведение Пекина.

Ранее в этот день в Белом доме сделали ряд заявлений относительно обострившейся ситуации на Тайване из-за возможного визита Нэнси Пелоси. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби указал на то, что США опасаются, что Китай может предпринять шаги, которые приведут к кризису.

Накануне газета South China Morning Post сообщила, что возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может ограничиться пребыванием в транзитной зоне аэропорта. По мнению бывшего сотрудника Пентагона Дрю Томпсона, визит спикера будет преподнесен как неофициальный. Он считает, что короткая остановка на пути из Малайзии удовлетворит Пекин.

Между тем тайваньский информационный портал ETtoday 1 августа сообщил, что Пелоси прибудет на остров 2 августа. Она остановится в отеле Grand Hyatt и на следующий день, 3 августа, посетит парламент Тайваня. Спикер встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.

31 июля Пелоси прибыла в Сингапур. Детали своей поездки в страны Азии она рассказала ранее в тот же день.

Помимо Сингапура, американский парламентарий посетит Малайзию, Южную Корею и Японию. Помимо Пелоси, в состав делегации США вошли Марк Такано, Грегори Микс, Раджа Кришнамурти, Сьюзан Делбин и Энди Ким.

Азиатское турне Пелоси привлекло внимание мирового сообщества из-за предполагавшейся поездки на Тайвань, которую та не упомянула во время анонса маршрута поездки.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань.

В МИД Китая заявили в свою очередь, что визит Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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