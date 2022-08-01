США возложили на Китай ответственность за возможное обострение на Тайване

В понедельник, 1 августа, в Белом доме сделали ряд заявлений относительно обострившейся ситуации на Тайване из-за возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Как указал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, США опасаются, что Китай может предпринять из-за потенциального визита Пелоси на остров шаги, которые приведут к кризису. Он указал, что если Пелоси все-таки посетит Тайвань, то этот факт ничего не изменит относительно политики «одного Китая», которой придерживаются США.

«Нет причин для того, чтобы Пекин превратил возможный визит (Пелоси. — Ред.) в какой-либо кризис или конфликт или использовал его в качестве повода для наращивания агрессивной военной активности в Тайваньском проливе или вокруг него. Китай провел учения с боевыми стрельбами. По всей видимости, он готовится к потенциальным дальнейшим шагам в ближайшие дни и, возможно, в более продолжительной перспективе. В числе этих потенциальных шагов могут быть военные провокации», — заявил Кирби.

Он также отметил, что США и дальше продолжат поддерживать Тайвань, но сохранят открытыми каналы коммуникаций с Китаем. Кирби указал, что обе эти задачи Вашингтон считает необходимыми для сохранения статуса-кво в регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил в свою очередь, что если Пелоси все-таки посетит Тайвань, а Китай на фоне это создаст напряженность, то ответственность за всё будет полностью лежать на Пекине.

«Если спикер решит посетить, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность, это будет полностью на Пекине. В случае визита мы ожидаем, что Китай будет действовать разумно и не будет содействовать эскалации ситуации», — отметил Блинкен.

Он указал, что Пелоси сама примет решение, посещать ей остров или нет, так как конгресс является независимой структурой. По словам Блинкена, законодатели США и ранее посещали Тайвань.

Ранее в понедельник тайваньский информационный портал ETtoday сообщил, что Пелоси посетит Тайвань 2 августа и встретится с руководителем администрации острова Цай Инвэнь на следующий день.

Известно, что сегодня американский политик прибыла в Сингапур. Помимо Сингапура она посетит Малайзию, Южную Корею и Японию.

В МИД Китая заявили в свою очередь, что визит Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

По информации телеканала CNN, еще 27 июля Пелоси получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань.