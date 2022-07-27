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Белый дом предупредил Пелоси о рисках при поездке на Тайвань

Белый дом предупредил Пелоси о рисках при поездке на Тайвань

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Об этом 27 июля рассказал телеканал CNN.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пэлоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

По словам источников, представители Белого дома поделились своими опасениями не только по поводу безопасности Пелоси во время поездки, но и о реакции материкового Китая на визит. Чиновники считают, что поездка спикера на остров будет использована руководством КНР в своих политических целях.

Пелоси пока не объявила официально о предстоящем визите. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США Джо Байдена, который не хочет конфронтации с Китаем.

26 июля министерство обороны КНР пообещало жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань. Официальный представитель ведомства Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим».

22 июля телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника уже сообщал, что в Белом доме обеспокоены возможными мерами Китая для срыва визита Пелоси на Тайвань. Администрация президента опасается, что над островом будем введена бесполетная зона.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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