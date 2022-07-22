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В США обеспокоены возможными мерами Китая в случае визита Пелоси на Тайвань

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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В Белом доме обеспокоены возможными мерами Китая для срыва визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом 22 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

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«Чиновники администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что Китай может попытаться объявить бесполетную зону над островом в преддверии возможного визита Пелоси в попытке сорвать поездку, что может еще больше усилить напряженность в регионе», — отмечает канал.

Кроме того, собеседник СМИ выразил мнение, что КНР может ответить, направив истребители дальше в самопровозглашенную зону противовоздушной обороны Тайваня, что может вызвать реакцию Тайваня и Соединенных Штатов.

Уточняется, что, по информации трех источников, Пелоси планирует поездку в ближайшие недели.

О визите Пелоси в Китай ранее сообщила газета Financial Times. Политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки Тайваню, находящемуся под растущим влиянием Пекина, отметили источники издания. Если поездка состоится, то станет первым визитом спикера палаты представителей США за 25 лет. В 1997 году Тайвань посетил Ньют Гингрич.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга 19 июля заявил, что Пекин потребовал от Вашингтона отменить запланированный визит. По его словам, Китай не оставит без реакции планы США.

В тот же день главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков в беседе с «Известиями» заявил, что визит Пелоси - это целенаправленная антикитайская провокация. Он подчеркнул, что китайско-американские отношения остаются в напряженной фазе. Одним из главных раздражителей, который США используют против КНР, остается тайваньский вопрос. Эксперт напомнил, что у КНР твердая позиция, которая заключается в том, что Тайвань — внутренняя проблема страны, имеющая давние корни.

Издание Global Times 19 июля написало, что в случае посещения спикером острова Китай может прибегнуть к военному и стратегическому ответу, а Пелоси рискует понести ответственность за разжигание конфликта, который может быть опаснее кризиса в Тайваньском проливе.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и Материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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