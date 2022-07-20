Global Times предрекла ответ КНР в случае визита Пелоси на Тайвань

В случае посещения спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси острова Тайвань в августе Китай может прибегнуть к военному и стратегическому ответу. Об этом 19 июля написало издание Global Times со ссылкой на экспертов.

По мнению собеседников издания, в апреле удалось избежать нарастания конфликта путем убеждения Вашингтона отменить поездку Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей территорией. Новая попытка визита будет означать нарушение целостности государства и намеренную провокацию.

«Если визит в конце концов состоится, это будет не просчет, а преднамеренная провокация со стороны США», — отметил научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян, указав на недооценку Белым домом решимости китайского истеблишмента.

При этом, как отмечается в публикации, Пелоси рискует не просто разорвать взаимоотношения между США и КНР, но и понести ответственность за разжигание конфликта, который может быть опаснее кризиса в Тайваньском проливе.

18 июля Пекин потребовал от Вашингтона отказаться от своего плана по продаже оружия Тайбэю. Продавая оружие Тайваню, США наносят серьезный ущерб суверенитету Китая, разрушают двусторонние отношения в военной сфере, отметили в китайском военном ведомстве.

16 июля сообщалось, что противостояние Запада и Китая из-за Тайваня грозит причинить больший ущерб, чем нынешняя конфронтация Запада с Россией. В мире может образоваться еще один политический кризис, если КНР захочет насильно подчинить себе Тайвань.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.