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В минобороны КНР пообещали жесткий ответ в случае визита Пелоси на Тайвань
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В минобороны КНР пообещали жесткий ответ в случае визита Пелоси на Тайвань

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Китай намерен предпринять жесткие ответные меры в случае, если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тавань с визитом без одобрения Пекина, заявила официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй 26 июля.

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«Если Соединенные Штаты предпримут такой односторонний шаг, китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим. Мы обязательно примем жесткие и эффективные меры, обеспечим провал любых попыток внешнего вмешательства, положим конец любым намерениям тайваньских сепаратистов отмежеваться от Китая», — сообщила она.

Кэфэй также подчеркнула, что визит Пелоси в Тайбэй негативно скажется на взаимоотношениях Пекина и Вашингтона.

«Мы будем твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность нашей страны», — резюмировала официальный представитель минобороны КНР.

Ранее, 22 июля, американский телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника рассказал, что в Белом доме обеспокоены возможными мерами Китая для срыва визита Пелоси на Тайвань.

До этого, 19 июля, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на брифинге о том, что Пекин потребовал от Вашингтона отменить запланированный визит. Как подчеркнул Лицзянь, Китай не оставит без реакции планы США.

В тот же день главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков в беседе с «Известиями» заявил, что визит Пелоси — это целенаправленная антикитайская провокация. Специалист пояснил, что с точки зрения Китая Тайвань является внутренней проблемой страны, которая имеет давние корни. Портяков отметил, что это принципиальная и твердая позиция КНР.

Кроме того, издание Global Times 19 июля сообщило, что в случае посещения спикером острова КНР может прибегнуть к военному и стратегическому ответу, а Пелоси рискует понести ответственность за разжигание конфликта, который может быть опаснее кризиса в Тайваньском проливе.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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