В минобороны КНР пообещали жесткий ответ в случае визита Пелоси на Тайвань
Китай намерен предпринять жесткие ответные меры в случае, если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибудет на Тавань с визитом без одобрения Пекина, заявила официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй 26 июля.
«Если Соединенные Штаты предпримут такой односторонний шаг, китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим. Мы обязательно примем жесткие и эффективные меры, обеспечим провал любых попыток внешнего вмешательства, положим конец любым намерениям тайваньских сепаратистов отмежеваться от Китая», — сообщила она.
Кэфэй также подчеркнула, что визит Пелоси в Тайбэй негативно скажется на взаимоотношениях Пекина и Вашингтона.
«Мы будем твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность нашей страны», — резюмировала официальный представитель минобороны КНР.
Ранее, 22 июля, американский телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника рассказал, что в Белом доме обеспокоены возможными мерами Китая для срыва визита Пелоси на Тайвань.
До этого, 19 июля, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на брифинге о том, что Пекин потребовал от Вашингтона отменить запланированный визит. Как подчеркнул Лицзянь, Китай не оставит без реакции планы США.
В тот же день главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков в беседе с «Известиями» заявил, что визит Пелоси — это целенаправленная антикитайская провокация. Специалист пояснил, что с точки зрения Китая Тайвань является внутренней проблемой страны, которая имеет давние корни. Портяков отметил, что это принципиальная и твердая позиция КНР.
Кроме того, издание Global Times 19 июля сообщило, что в случае посещения спикером острова КНР может прибегнуть к военному и стратегическому ответу, а Пелоси рискует понести ответственность за разжигание конфликта, который может быть опаснее кризиса в Тайваньском проливе.
Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.