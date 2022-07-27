Эксперты рассказали о вероятности визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вряд ли посетит Тайвань в августе, как сообщали ранее некоторые СМИ. Пекин ясно дал понять, что у такой поездки будут серьезные последствия, а президент США Джо Байден сейчас не заинтересован в обострении американо-китайских отношений.

«Мое предчувствие заключается в том, что Пелоси вряд ли посетит Тайвань в следующем месяце, учитывая серьезные последствия, которые может повлечь за собой такой шаг. Пекин ясно дал это понять Вашингтону. Байден не хочет серьезного кризиса с Китаем в настоящий момент, поскольку в его «меню» уже полно острых проблем внутри страны и за рубежом», — сказал «Известиям» директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо.

Эксперт тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности Эванс Чэнь, в свою очередь, считает, что администрация американского президента не хочет усиления напряжения или более масштабной конфронтации в Тайваньском проливе на фоне подготовки телефонного разговора между президентом США и Си Цзиньпином, который должен состоятся в ближайшие дни.

«Но, хотя США и Китай, возможно, всё еще хотят поддерживать диалог между своими высшими правительственными чиновниками, оба должны знать, что для улучшения их отношений очень мало отвечать на звонки. Для США визит конгрессмена на Тайвань или отправка туда других ключевых должностных лиц — подходящее дипломатическое решение по сравнению с военным вариантом», — отметил он.

Чэнь добавил, что для Тайваня визит Пелоси станет очень сильным сигналом поддержки острова и поэтому крайне приветствуется Тайбэем. Спикер палаты представителей конгресса США собиралась на Тайвань еще в апреле, но тогда визит был отложен на неопределенный срок из-за того, что конгрессвумен заразилась коронавирусом. На этот раз ее администрация решила не подтверждать и не опровергать вероятность поездки на остров.

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«Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пэлоси на Тайвань»