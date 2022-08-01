МИД Китая предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в понедельник, 1 августа, на брифинге.

Он подчеркнул, что визит Пелоси также создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.

«Это нанесет серьезный урон отношениям между Китаем и США и приведет к очень серьезным событиям и последствиям», — цитирует дипломата RT.

Чжао Лицзянь добавил, что Китай «непременно примет решительные меры» для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, сообщается на сайте kp.ru. Он не уточнил, какие именно меры примет Китай.

Ранее в этот день сообщалось, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа и встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь, пишет «Москва 24».

После посадки американский политик может провести на острове ночь и в среду, 3 августа, встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь. Кроме того, в планах Пелоси встречи с другими официальными лицами Тайваня, после которых она покинет остров.

По словам экспертов, самолет Пелоси может приземлиться в аэропорту Тайваня под надуманным предлогом. Обсуждается «внезапная неисправность самолета» или другая чрезвычайная ситуация.

Однако даже в таких обстоятельствах в случае прибытия Пелоси на Тайвань не удастся избежать конфликта Китая и США, говорится в публикации.

МИД Тайваня эту информацию не комментирует.

1 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Сингапур. Детали своей поездки в страны Азии она рассказала ранее в тот же день.

Помимо Сингапура американский парламентарий посетит Малайзию, Южную Корею и Японию, пишет Life.Ru. Помимо Пелоси в состав делегации США вошли Марк Такано, Грегори Микс, Раджа Кришнамурти, Сьюзан Делбин и Энди Ким.

30 июля политолог Леонид Крутаков заявил, что в случае визита Пелоси на Тайвань Пекин будет реагировать очень жестко, в частности, не исключается военное развитие событий, пишет Pravda.Ru.

Азиатское турне третьего по статусу американского политика привлекло внимание мирового сообщества из-за предполагавшейся поездки на Тайвань, которую та не упомянула во время анонса маршрута поездки.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, комментируя 31 июля вероятный отказ Нэнси Пелоси от визита на Тайвань, заявил о том, что подобный жест демонстрирует неготовность Вашингтона к военной конфронтации с Пекином. По его мнению, Китай одержал моральную победу в этой ситуации.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.