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Global Times сообщила о возможной посадке самолета Пелоси на Тайване под предлогом поломки

Global Times: самолет Нэнси Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом поломки
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cecilia Fabiano
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Самолет со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту может сесть в тайваньском аэропорту под разными предлогами, в том числе по причине поломки или дозаправки. Об этом 31 июля написала китайская газета Global Times.

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«По-прежнему возможно, что Пелоси захочет совершить рискованный и опасный шаг, попытавшись приземлиться на Тайване под предлогом поломки самолета или дозаправки», — говорится в материале.

В этом случае, как отмечает издание, самолет Народно-освободительной армии (НОАК) может обеспечить защиту самолета конгрессвумен и позволить ему приземлиться в аэропортах китайского города Санша, провинции Хайнань в Южно-Китайском море или других аэропортах Китая.

Однако независимо от того, что произойдет, Китай будет находиться в состоянии повышенной готовности, чтобы быть полностью готовым к возможному военному конфликту, подчеркивается в публикации.

Ранее в субботу сообщалось, что самолет Военно-воздушных сил США Boeing C-40С с Пелоси на борту вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и приземлился на Гавайях.

Во время азиатского турне Пелоси намерена посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. При этом Тайвань в списке не указан. Как указала политик 31 июля на своей странице в Twitter, американская делегация намерена обсудить с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе вопросы экономики и безопасности. В числе тем также обозначены климатический кризис, права человека и демократическое управление.

Помимо Пелоси в состав делегации США вошли члены конгресса Марк Такано, Грегори Микс, Раджа Кришнамурти, Сьюзан Делбин и Энди Ким.

В тот же день заместитель директора Института стран Азии и Африки Андрей Карнеев в комментарии «Известиям» заявил, что в случае визита Пелоси на Тайвань отношения США и Китая значительно обострятся. Он не исключил, что в качестве ответной меры Китай может произвести запуск ракет.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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