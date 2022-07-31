Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поприветствовал личный состав кораблей ВМФ в Кронштадте
Мир
Пелоси не упомянула Тайвань в списке территорий, которые она намерена посетить
Мир
Задержаны наводчики, передававшие ВСУ данные для удара по Брилевке под Херсоном
Армия
На Камчатке прошли торжества в честь Военно-морского флота России
Мир
В Латвии заявили об отсутствии последствий остановки поставок газа из РФ
Наука
В NASA обвинили Китай в сокрытии данных о полетах ракет-носителей
Мир
Украинские боевики за минувшие сутки ни разу не обстреливали ЛНР
Происшествия
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота
Общество
Движение транспорта по трассе под Читой полностью восстановлено после паводка
Мир
Трасс исключила референдум о независимости Шотландии при ее премьерстве
Мир
В столице Кубы будут отключать электричество ради экономии
Общество
Очевидцы пожара на московском рынке назвали его причиной поджог

Пелоси не упомянула Тайвань в списке территорий, которые она намерена посетить

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси не упомянула Тайвань в списке территорий, которые она намерена посетить в ходе азиатского турне. Об этом 31 июля политик написала на своей странице в Twitter.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

Она напомнила, что возглавляет делегацию конгресса США, чтобы подтвердить поддержку Вашингтоном союзников и друзей в Индо-Тихоокеанском регионе.

«В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи на высоком уровне, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности», — отметила она.

О визите в Тайвань Пелоси не написала.

В состав американской делегации входят члены конгресса Грегори Микс, Марк Такано, Сьюзан Делбин, Раджа Кришнамурти и Энди Ким.

О возможном визите Пелоси на Тайвань 19 июля сообщила газета Financial Times. Уточнялось, что политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки острова, находящегося под растущим влиянием Пекина. Если поездка состоится, то станет первым визитом спикера палаты представителей США за 25 лет. В 1997 году Тайвань посетил Ньют Гингрич.

29 июля The Wall Street Journal написал о неопределенности вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

28 июля Байден провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, в ходе которого два лидера обсудили ряд вопросов, включая статус Тайваня. Байден повторил Си Цзиньпину, что США выступают против любых действий, которые меняют статус-кво или угрожают миру в Тайваньском проливе. Китай начал военные учения в регионе.

30 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с возможной поездкой Пелоси сюрреалистичной и неадекватной. Захарова подчеркнула, что этот шаг спикера нижней палаты американского парламента является военно-политическим авантюризмом.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022