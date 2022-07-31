Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси не упомянула Тайвань в списке территорий, которые она намерена посетить в ходе азиатского турне. Об этом 31 июля политик написала на своей странице в Twitter.

Она напомнила, что возглавляет делегацию конгресса США, чтобы подтвердить поддержку Вашингтоном союзников и друзей в Индо-Тихоокеанском регионе.

«В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи на высоком уровне, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности», — отметила она.

О визите в Тайвань Пелоси не написала.

В состав американской делегации входят члены конгресса Грегори Микс, Марк Такано, Сьюзан Делбин, Раджа Кришнамурти и Энди Ким.

О возможном визите Пелоси на Тайвань 19 июля сообщила газета Financial Times. Уточнялось, что политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки острова, находящегося под растущим влиянием Пекина. Если поездка состоится, то станет первым визитом спикера палаты представителей США за 25 лет. В 1997 году Тайвань посетил Ньют Гингрич.

29 июля The Wall Street Journal написал о неопределенности вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

28 июля Байден провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, в ходе которого два лидера обсудили ряд вопросов, включая статус Тайваня. Байден повторил Си Цзиньпину, что США выступают против любых действий, которые меняют статус-кво или угрожают миру в Тайваньском проливе. Китай начал военные учения в регионе.

30 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с возможной поездкой Пелоси сюрреалистичной и неадекватной. Захарова подчеркнула, что этот шаг спикера нижней палаты американского парламента является военно-политическим авантюризмом.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.