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Захарова назвала ситуацию с полетами Пелоси неадекватной и сюрреалистичной

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Ситуацию с «угрозами» спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань вопреки протестам Китая и сдержанного неодобрения Белого дома официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 июля назвала сюрреалистичной и неадекватной при всем кажущемся военно-политическом авантюризме.

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«С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — «полетами во сне и наяву». Настолько всё происходящее с американской политичкой неадекватно и сюрреалистично. Стрелка компаса крутится как ненормальная, связь с реальностью утрачена безвозвратно, прицел сбит, и атомный ледокол «Белый дом» давно вынесло на песчаные пляжи», — написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее в программе The Daily Show комик Тревор Ной планы спикера палаты представителей сравнил с действиями героини классической шутки про задиристую нетрезвую даму. Она провоцирует конфликт, прикрываясь своим мужчиной, вовсе не желающим лезть в драку.

О фатальных последствиях поведения Пелоси говорил и 45-й президент США Дональд Трамп. Он предсказал ухудшение отношений между Китаем и Тайванем в случае визита на остров спикера палаты представителей. Трамп отметил: Пелоси не следует вмешиваться в «неразбериху» между КНР и Тайванем, так как всё, к чему она прикасается, превращается «в хаос, разрушение и отстой».

Белый дом также не поддержал инициативу Пелоси, а президент Джо Байден заявил, что американские военные «считают неподходящим время визита» Пелоси, хотя он не предпринял никаких действий для его предотвращения, пишет The Hill.

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