Комик высмеял планы Пелоси на Тайване и сравнил их с действиями нетрезвой женщины

Планы спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань похожи на действия героини классической шутки про задиристую нетрезвую даму, которая провоцирует конфликт, прикрываясь своим мужчиной, вовсе не желающим лезть в драку, пошутил 30 июля в своей сатирической программе The Daily Show комик Тревор Ной.

«Знаете, что делает Пелоси? <…> Она повторяет классическую шутку про нетрезвых белых женщин, которые ввязываются в драку от лица своих мужей. Это выглядит примерно так. Они кричат: «Эй, знаешь, мы этого не позволим, мой бойфренд разберется с тобой!» А бойфренд такой: «Нет, Нэнси! Нэнси, замолчи, пожалуйста. Нэнси, это же Китай! <…> Нэнси, ради всего святого, садись в машину, Нэнси», — высмеял ситуацию Ной.

Артист добавил, что ни один американец не желает новой мировой войны, а планы Пелоси могут стать «огромной головной болью» для президента страны Джо Байдена, у которого уже есть инфляция, конфликт вокруг Украины, огромные цены на топливо и предстоящие выборы в конгресс.

О фатальных последствиях поведения Пелоси говорил и 45-й президент США Дональд Трамп. Он предсказал ухудшение отношений между Китаем и Тайванем в случае визита на остров спикера палаты представителей. Трамп отметил: Пелоси не следует вмешиваться в «неразбериху» между КНР и Тайванем, так как всё, к чему она прикасается, превращается «в хаос, разрушение и отстой».

Белый дом также не поддержал инициативу Пелоси, а президент Джо Байден заявил, что американские военные «считают неподходящим время визита» Пелоси, хотя он не предпринял никаких действий для его предотвращения, пишет The Hill.

28 июля Байден провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, в ходе которого два лидера обсудили ряд вопросов, включая статус Тайваня. Байден повторил Си Цзиньпину, что США выступают против любых действий, которые меняют статус-кво или угрожают миру в Тайваньском проливе. В сообщениях Белого дома и Китая о звонке не упоминалась поездка Пелоси.

26 июля министерство обороны Китая пообещало жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань, который Пекин считает своей территорией. Официальный представитель ведомства Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим». Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.