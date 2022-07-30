Трамп предсказал эскалацию в случае визита Пелоси на Тайвань

Бывший президент США Дональд Трамп предсказал ухудшение отношений между Китаем и Тайванем в случае визита на остров спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Об этом он написал в пятницу, 29 июля, в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что «неразбериха в Китае — это последнее, во что ей следует вмешиваться, так как она только усугубит ситуацию».

«Всё, к чему она прикасается, превращается в хаос, разрушение и отстой», — написал экс-президент.

Ранее Пекин также предостерег Пелоси от посещения острова, заявив, что это бросит вызов «красной линии» и будет встречено «решительными контрмерами».

Белый дом не сторонник визита Пелоси, а президент Джо Байден заявил, что американские военные «считают неподходящим время визита» Пелоси, хотя он не предпринял никаких действий для его предотвращения, пишет The Hill.

В четверг, 28 июля, Байден провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, в ходе которого два лидера обсудили ряд вопросов, включая статус Тайваня. Байден повторил Си Цзиньпину, что США выступают против любых действий, которые меняют статус-кво или угрожают миру в Тайваньском проливе. В сообщениях Белого дома и Китая о звонке не упоминалась поездка Пелоси.

26 июля министерство обороны Китая пообещало жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань, который Пекин считает своей территорией. Официальный представитель ведомства Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим». Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.

Изначально поездка Пелоси планировалась в апреле. Однако позднее визит был отложен из-за ее положительного теста на коронавирус.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.