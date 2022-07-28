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Раскрыты темы телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина

Reuters: Си Цзиньпин предупредил Байдена о последствиях визита Пелоси на Тайвань
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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Sarah Silbiger - Pool via CNP
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Разговор президента США Джо Байдена с главой Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином продлился более двух часов. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает агентство Reuters.

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Политики обсудили возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Отмечается, что этот шаг стал бы драматической, хотя и не беспрецедентной, демонстрацией поддержки США Тайваня. Связи двух стран всё больше омрачаются напряженностью вокруг острова, подчеркивает агентство.

В свою очередь, США подтвердили, что их политика «одного Китая» не изменилась.

Также Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине.

Разговор стал первой беседой лидеров с 18 марта. По словам представителя Белого дома, разговор был призван сохранить стабильность отношений, несмотря на рост напряженности из-за Тайваня.

Сам Байден рассказал о своем намерении провести телефонный разговор с Си Цзиньпином еще 20 июля во время делового визита в Массачусетс. Тогда предполагалось, что политики обсудят отмену повышенных тарифов на большую часть экспорта из Китая.

По мнению азиатских экспертов, подобный шаг позитивно повлияет на экономическую обстановку и позволит нормализовать торговые отношения между США и Китаем.

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