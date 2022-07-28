Байден и Си Цзиньпин завершили переговоры

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Об этом сообщил журналистам 28 июля представитель Белого дома.

Беседа завершилась в 10:50 по времени Восточного побережья США (в 17:50 мск).

«По словам представителя Белого дома, этот разговор призван сохранить стабильность отношений, несмотря на рост напряженности из-за Тайваня», — отметило агентство Bloomberg.

Звонок президента Байдена с главой КНР Си Цзиньпином начался в 8:33 по восточному времени (15:33 мск).

Bloomberg 27 июля написало о предстоящей беседе двух лидеров. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что американский президент планирует обсудить в том числе ситуацию вокруг Украины и обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сам Байден рассказал о своем намерении провести телефонный разговор с Си Цзиньпином еще 20 июля во время делового визита в Массачусетс

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