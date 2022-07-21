Байден захотел вскоре поговорить по телефону с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден рассчитывает провести переговоры по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава государства сообщил в среду, 20 июля.

«Думаю, я поговорю с президентом Си в течение следующих 10 дней», — сказал он журналистам по завершении делового визита в Массачусетс.

Отмечается, что политики, скорее всего, обсудят отмену повышенных тарифов на большую часть экспорта из Китая, введенных еще во времена экс-президента Дональда Трампа.

Несмотря на обострившиеся в последнее время отношения между Вашингтоном и Пекином, снятие ряда ограничений позволило бы США замедлить инфляцию в стране.

Ранее, 13 июля, азиатские эксперты отметили, что подобный шаг позитивно повлияет на экономическую обстановку и позволит нормализовать торговые отношения между США и Китаем. Такой сценарий обещает быть выгодным для обеих сторон.

Тем не менее американская общественность еще не пришла к согласию относительно пересмотра тарифов. Сторонники данной меры считают, что это позволит слегка ослабить рекордную инфляцию и повысит шансы Демократической партии на промежуточных ноябрьских выборах в конгресс. Между тем противники уверены, что влияние на экономику окажется минимальным, а Джо Байдена в очередной раз обвинят в недостаточной жесткости по отношению к Китаю.

Кроме того, в этот день стало известно, что министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер КНР Лю Хэ обсудили установление предельной цены на российскую нефть и договорились продолжить работу в данном направлении.

Еще 1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран G7 надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.