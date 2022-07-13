Эксперты рассказали о выгоде отмены тарифов США на экспорт из КНР

Отмена повышенных тарифов, введенных США против большой части экспорта из Китая еще во времена экс-президента Дональда Трампа, будет выгодна обеим сторонам. Такое мнение «Известиям» высказали азиатские эксперты.

«Я думаю, что отмена некоторых тарифов, введенных США в эпоху Трампа, была бы очень позитивным событием для американо-китайских торговых отношений. Это хорошо как для китайских экспортеров, так и для американских потребителей. Торговая война нарушает экономическую рациональность и приводит только к проигрышным результатам. А учитывая инфляционное давление, наносящее ущерб всей мировой экономике, пришло время нормализовать торговые отношения между США и Китаем и добиться результатов, выигрышных для всех сторон», — отметил профессор политической экономики КНР в Китайском университете Гонконга Чэнь Ли.

Беспроигрышной ситуацией для потребителей и Китая, и США эту меру назвал и главный азиатский валютный стратег Mizuho Bank в Гонконге Кен Чонг. Хотя отметил, что при отмене тарифов американские производители и рабочие могут пострадать от краткосрочной потери занятости.

В настоящее время в США идут споры о целесообразности отмены повышенных тарифов на целый ряд китайского импорта. Сторонники этого шага считают, что это позволит слегка ослабить рекордную инфляцию и повысит шансы Демократической партии на промежуточных ноябрьских выборах в конгресс. Между тем противники уверены, что влияние этой меры на экономику окажется минимальным и породит новую волну обвинений в адрес Джо Байдена в недостаточной жесткости в отношении Китая.

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Пошлинные мысли: зачем США отменять тарифы на товары из КНР