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Замглавы минфина США заявил о скором решении по потолку цен на нефть из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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США вместе с представителями стран «Большой семерки» (G7) надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть, заявил в пятницу, 1 июля, заместитель главы минфина по финансовой разведке и борьбе с финансированием терроризма Брайан Нельсон в ходе визита в Японию.

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«Лидеры «Большой семерки» привержены разработке ценового потолка, который эффективно ограничит поступление доходов [президенту России Владимиру] Путину и позволит направлять нефть в третьи страны. Мы надеемся, что к моменту визита [министра финансов США Джанет] Йеллен в Азию мы продвинемся в наших разговорах о том, как разработать эффективное ограничение цен», — сказал Нельсон в беседе с газетой Nikkei.

Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, инициативу по потолку цен на нефть. Нельсон оценивает перспективы оптимистично.

«Есть веские причины присоединиться к введению потолка цен, потому что это приведет к снижению стоимости нефти. Это пойдет на пользу всем странам, которые покупают нефть у России», — уверен он.

Нельсон посетил Японию после визита в Южную Корею. Его турне закладывает основу для визита министра финансов США Джанет Йеллен в обе страны в конце этого месяца. Она также должна принять участие во встрече министров финансов G20 на Бали 15–16 июля.

Вашингтон со сторонниками из Европы ведет финансовую войну против России на фоне ее спецоперации по защите Донбасса. РФ исключили из международной сети денежных переводов и заморозили иностранные резервы, запретили экспорт технологий и договорились постепенно отказаться от импорта российской нефти. Но санкционная кампания привела к сокращению поставок нефти и росту цен на энергоносители в пользу России и в ущерб потребителям западных стран. Теперь «коллективный Запад» намерен ввести предельный максимум цен на нефть в качестве меры ограничения и препятствия финансовым потокам РФ от продажи энергоносителя.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

Так он прокомментировал информацию о том, что лидеры стран «Большой семерки» проводят консультации по вопросу установления предельных цен на российскую нефть, заявил представителям СМИ источник в правительстве Германии 25 июня.

Метод ограничения стоимости энергоресурса был озвучен в качестве одного из вариантов усиления политики санкционного давления на РФ, которое приобрело большие масштабы с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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