Новак спрогнозировал дисбаланс на рынке нефти из-за ограничения цены на ресурс из РФ

Политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок. Такой прогноз дал в четверг, 30 июня, вице-премьер РФ Александр Новак.

«На мой взгляд, это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может приводить только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов, что, в свою очередь, приведет к росту цены, соответственно, к оплате потребителями, в первую очередь, европейскими и стран G7, по более дорогой цене энергоносителей на мировом рынке», — рассказал Новак в эфире телеканала «Россия-24».

Так он прокомментировал инициативу стран «Большой семерки» (G7) о введении предельных цен на российскую нефть, добавив, что это очередная мера Запада, «направленная против самого себя».

Метод ограничения стоимости энергоресурса был озвучен в качестве одного из вариантов усиления политики санкционного давления на РФ, которое приобрело большие масштабы с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

17 июня глава РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал причиной всех неблагоприятных процессов в мировой повестке безответственную макроэкономическую политику стран G7. Также он опроверг заявление о том, что спецоперация по защите Донбасса якобы стала причиной инфляции.

10 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о возможном росте инфляции в РФ из-за эмбарго на нефть. Однако реальный исход зависит от объема энергоносителей, которые удастся перераспределить на альтернативные рынки.

На сегодняшний день ЕС одобрил уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса ограничительных мер стало самым продолжительным за всё время. Союзники в течение нескольких недель не могли урегулировать противоречия по поводу эмбарго на нефть.

В итоге были приняты следующие ограничительные меры: отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт ресурсов по морю.

Специальная военная операция началась 24 февраля на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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