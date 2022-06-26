Reuters: страны G7 обсуждают установление предельных цен на российскую нефть

Лидеры стран «большой семерки» (G7) проводят консультации по вопросу установления предельных цен на российскую нефть. Об этом в субботу, 25 июня, заявил представителям СМИ источник в правительстве Германии.

«В кругу «семерки» идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать», — цитирует его ТАСС.

При этом он уточнил, что участники обсуждения уже достигли определенных успехов на пути к консенсусу.

Ранее в этот день стало известно, что руководители государств, входящих в G7, на саммите в городе Эльмау 26-28 июня представят варианты для усиления политики санкционного давления на Россию.

В свою очередь,17 июня президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что безответственная макроэкономическая политика стран G7 спровоцировала неблагоприятные процессы в мировой экономике. Он опроверг заявление о том, что спецоперация по защите Донбасса якобы стала причиной инфляции.

10 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора предупредила о возможном росте инфляции в РФ из-за эмбарго на нефть. Однако многое, по ее словам, зависит от того, какие объемы энергоносителей удастся перенаправить на альтернативные рынки и в какой мере сокращение поставок компенсируется ростом цен.

На сегодняшний день ЕС одобрил уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса ограничительных мер стало самым продолжительным за все время. Союзники в течение нескольких недель не могли урегулировать противоречия по поводу эмбарго на нефть.

В итоге были приняты следующие ограничительные меры: отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт ресурсов по морю.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил глава государства. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных.

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