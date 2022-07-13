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США и КНР обсудили предельную стоимость российской нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министр финансов США Джанет Йеллен 13 июля рассказала, что в ходе недавней виртуальной встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ они затронули тему установления предельной цены на российскую нефть.

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Как рассказала глава американского минфина, стороны договорились продолжить работу в данном направлении.

«Они выслушали нас и выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса», — рассказала Йеллен, слова которой цитирует Wall Street Journal.

Ранее, 13 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Соединенные Штаты и ключевые страны — потребители нефти продолжают согласовывать параметры установления предельной цены на нефть из РФ.

Накануне сообщалось, что в Вашингтоне опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель из-за антироссийских санкций. По информации агентства Reuters, США хотят установить стоимость российской нефти на определенном уровне, который позволит поставлять ее на мировой рынок, но лишит Россию доходов, необходимых для финансирования спецоперации. При этом предполагается ввести запрет на страхование и перевозку сырья, если оно будет продаваться по цене выше установленной.

8 июля декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики.

Еще 1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран G7 надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу. Тогда профессор Токийского университета, эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки усомнился в эффективности плана G7 понизить цены на российскую нефть. Он отметил, что Индия и Китай продолжат закупать ее по более высокой стоимости.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

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