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В Японии усомнились в эффективности ограничения цен на нефть из РФ

Японские эксперты в области экономики критически оценили план ограничения цен на российскую нефть
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Японские эксперты не уверены в эффективности механизма по ограничению цен на российскую нефть, который обсуждался на саммите G7 в Германии. Об этом в среду, 6 июля, пишет ТАСС.

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«Страны G7 могут отказаться от покупки нефти из РФ по цене выше потолка, но другие страны, такие как Китай или Индия, продолжат покупать ее по более высокой цене (которая будет всё равно ниже рыночной)», — отметил в беседе с агентством профессор Токийского университета, эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки.

В свою очередь, аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба согласился с тем, что любые попытки повлиять на доход России от продажи энергоносителей будут бесполезны без привлечения Индии и Китая. Однако в текущих обстоятельствах, по его словам, это невозможно.

Кроме того, специалист указал на то, что невозможно предотвратить заключение неофициальных договоренностей с Москвой ради экономии.

Подводя итоги, Оба подчеркнул, что у «большой семерки» нет козырей как таковых и, возможно, все обсуждения необходимы для того, чтобы создать видимость жесткой позиции и единства между союзниками.

Ранее, 3 июля, премьер-министр Японии Фумио Кисида раскрыл механизм снижения цен на нефть из России, обсуждаемый на саммите G7. Предполагается, что цены будут установлены вдвое ниже актуальных, а возможность продавать топливо дороже будет ограничена.

1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран «большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках.

Днем ранее Евросоюз заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран — участников союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

Метод ограничения стоимости энергоресурса был озвучен в качестве одного из вариантов усиления политики санкционного давления на РФ, которое приобрело большие масштабы с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

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