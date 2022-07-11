В Китае спрогнозировали глобальную инфляцию в случае ограничения цен на нефть РФ

Ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики. Об этом написал декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в статье для издания «Хуаньцю шибао», опубликованной 8 июля.

Эксперт указал, что западные страны имеют целью нанести удар по энергетическим доходам России и при этом понести наименьшие затраты сами.

«Однако эффект ценовых ограничений может быть не таким положительным, как ожидают в США», — пишет Боцян.

В случае, если Москва сократит добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки, прогнозирует ученый, это не нанесет ущерба для экономики самой России. Однако рост цен на «черное золото» в такой ситуации неизбежно ухудшит положение экономики мировой, на которую уже давит огромная инфляция.

«Этот ценовой потолок еще больше нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей и спровоцирует крайнюю волатильность дальнейших цен на них, что в свою очередь приведет к росту глобальной инфляции и замедлению восстановления экономики», — указывает Боцян.

8 июля немецкий журналист Ульрих Райц в материале для Focus написал, что Москва пользуется тремя своими «козырями», позволяющими ей эффективно выстраивать международные отношения со странами Запада на фоне действия антироссийских санкций. По его словам, Запад зависим от российских энергоресурсов, поэтому не может полностью изолировать РФ.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ сообщил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Он также отметил, что, невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

3 июля японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на нефть из России может снизить ее стоимость в два раза.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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