Москва пользуется тремя своими «козырями», позволяющими ей эффективно выстраивать международные отношения со странами Запада на фоне действия антироссийских санкций. Об этом написал 8 июля немецкий журналист Ульрих Райц в материале для Focus.

«Теперь у России есть три рычага, которые делают ее тактически сильной. Даже если вам это не нравится. Причина, по которой у России сейчас есть несколько вариантов: Запад попал в тройную ловушку. Первый рычаг: газ. Второй: «Мир». Третье: партнер», — отметил автор статьи.

По его словам, Запад зависим от российских энергоресурсов, поэтому не может полностью изолировать РФ.

Также отмечается, что не все страны «Большой двадцатки» (G-20) видят в России агрессора. Так, на саммите глав МИД G-20 в Индонезии, подчеркнул журналист, Лавров взаимодействовал как с китайским, так и турецким коллегами. Причем Турция, по мнению автора, занимается «политикой на качелях», чтобы показать свою важность.

Президент Бразилии Болсонару, явно руководствуясь своими интересами к тропическим лесам, открыто становится на сторону президента России Владимира Путина. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия , Китай , ЮАР ) сейчас пытаются утвердиться в качестве противовеса западной «Большой семерки» G7, добавил Райц.

Кроме того, он написал, что Запад буквально застрял в газовой ловушке.

Накануне старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю в материале для Global Times написал, что страны «Большой двадцатки» не является объединением, принадлежащим Западу во главе с США, поэтому не собираются превращаться в антироссийское или антикитайское объединение.

Также в этот день президент России Владимир Путин заявил, что в надвигающемся продовольственном кризисе виноваты действия Запада, который стал злоупотреблять монополией на резервные валюты и печатать деньги — «всё это привело к тому, что начали сгребать с мирового рынка продовольствие».

Ситуацию усугубили западные санкции в отношении РФ, отметил Путин. Между тем, по его словам, Россия располагает хорошими видами на урожай, в том числе пшеницы — ожидается около 130 млн т.

До этого, 5 июля, британский журнал The Economist заявил, что Европа столкнулась с невезением в энергетической войне с Россией. Европа останется без 2,5% поставок голубого топлива из-за того, что закрываются предприятия по сжижению газа, а также в связи с тем, что «Газпром» объявил о сокращении транзита газа через трубопровод «Северный поток».

Накануне американский телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков передавал, что попытки стран «большой семерки» (G7) ввести ценовые ограничения на российскую нефть могут негативно сказаться на мировых энергетических рынках. Россия может просто принять решение не продавать нефть по ценам, установленным предельным значением, отметил президент энергетической исследовательской компании Rystad Клаудио Галимберти телеканалу.

В мае президент России указывал на то, что авторы антироссийских рестрикций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ и вводить другие антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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