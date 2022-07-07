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Путин обвинил Запад в надвигающемся продовольственном кризисе

Путин: на РФ перекладывают вину за надвигающийся продовольственный кризис, но проблемы начались из-за Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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На Россию перекладывают вину за надвигающийся продовольственный кризис, но проблемы начались намного раньше из-за действия Запада. Об этом в четверг, 7 июля, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с победителями конкурса «Лидеры России».

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Он отметил, что Запад стал злоупотреблять монополией на резервные валюты и печатать деньги — «всё это привело к тому, что начали сгребать с мирового рынка продовольствие».

«Если, скажем, те же Штаты в предыдущие годы были экспортером продовольствия, то они стали импортером. И на $17 млрд закупили продовольствия с мирового рынка больше, чем продали. Это говорит о том, что усугубили проблемы развивающихся стран, бедных стран, а свои проблемы закрыли. Это вот результат монополии на резервные валюты, на доллар и на евро», — заявил российский лидер.

Также ситуацию усугубили западные санкции в отношении РФ, отметил Путин.

Глава государства также отметил, что Россия располагает хорошими видами на урожай, в том числе пшеницы — ожидается около 130 млн т.

24 июня глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия использует голод в качестве оружия. выразила солидарность людям на Украине и на «глобальном Юге», которые пострадали из-за «зерновой войны». По словам главы МИД Германии, Россия пытается переложить вину за резкий рост цен на других, а также блокирует порты на Черном море.

17 июня российский лидер во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что безответственная макроэкономическая политика стран G7 привела к негативным последствиям в мировой экономике. Он опроверг заявление о том, что к инфляции на мировых рынках якобы привела спецоперация РФ по защите Донбасса.

Также в ходе ПМЭФ глава государства отметил, что грозящий миру голод будет целиком на совести администрации США и Евросоюза. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что страны Евросоюза, а также США, ошибки которых спровоцировали продовольственный кризис, должны задуматься об ответе перед миллионами голодающих.

12 мая президент России указывал на то, что авторы антироссийских рестрикций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

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