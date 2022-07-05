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В Европе указали на невезение в энергетической войне с Россией

The Economist: Европа столкнулась с невезением в энергетической войне с Россией
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Фото: Unsplash
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Британский журнал The Economist заявил, что Европа столкнулась с невезением в энергетической войне с Россией.

Тропинки сбыта: стоимость газа в ЕС может подняться до $3500
Как это изменит направление российского экспорта

Как прогнозируется в материале, Европа останется без 2,5% поставок голубого топлива.

Это связно с тем, что 8 июня из-за пожара закрыли предприятие по сжижению газа в техасском Фрипорте. Кроме того, через неделю «Газпром» объявил о сокращении транзита газа через трубопровод «Северный поток-1» до 40% от его пропускной способности. В итоге Европа потеряла еще 7,5% поставок.

В результате 28 июня лидеры стран «Большой семерки» (G7) обещали искать возможности для ограничения нефтяных цен и стоимости российского газа. По его мнению, жителей Европы готовят к «болезненным последствиям».

«Других источников немного. Терминалы сжиженного природного газа (СПГ) работают на полную мощность. Поставки по трубопроводам из Алжира, Азербайджана или Норвегии трудноосуществимы. Перезапуск голландского газового месторождения Гронинген, которое когда-то поставляло столько же, сколько «Северный поток-1», но было прекращено после того, как вызвало землетрясения, политически сложно», — говорится в статье.

В результате, по оценкам консалтинговой компании Rystad Energy, на которую ссылается журналист The Economist, к концу октября газохранилища ЕС будут заполнены на две трети.

У автора статьи есть опасения, что «Северный поток», который должен регулярно обслуживаться в июле, не возобновится после окончания технического обслуживания. Если это так, подчеркивает он, Европа может войти в зиму с уровнем хранения всего 60%.

Ранее в понедельник лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц предположил, что дефицит газа в Европе может повлечь за собой «битву за его распределение» среди стран.

В этот же день сообщалось, что цены на газ в Европе могут вырасти до $3500 за 1 тыс. кубометров, прогнозируют в Торгово-промышленной палате РФ.

В пятницу, 1 июля. оператор газопровода «Северный поток» — Nord Stream AG — сообщил об остановке обеих ниток трубопровода с 11 по 21 июля в целях проведения запланированного ремонта.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за антироссийских санкций не вернула турбины из Канады, которые находятся на техобслуживании. Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. При этом Siemens отвергла заявления России о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

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