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В Китае рассказали о нежелании стран G20 подчиняться Западу

Global Times: страны G20 не будут подчиняться Западу во главе с США
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Фото: TASS/DITA ALANGKARA/POOL
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Страны «Большой двадцатки» не является объединением, принадлежащим Западу во главе с США. Об этом написал 7 июля старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю в материале для Global Times.

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Он отметил, что G20 не стремится создавать новые геополитические конфликты, поэтому не собирается превращаться в антироссийское или антикитайское объединение, «поскольку многие страны не разделяют позицию западного блока, возглавляемого США».

«Китайские наблюдатели заявили, что G20 не является эксклюзивным клубом, принадлежащим Западу, и для США было бы «мечтанием наяву» пытаться превратить это событие (встречу глав внешнеполитических ведомств G20 в Индонезии — Ред) в антироссийскую и антикитайскую платформу — в отличие от G7, G20 представляет развивающиеся державы, которые ищут решения таких проблем, как экономическая нестабильность и продовольственный кризис, а не разделяют мир, создавая новые геополитические конфликты», — отметил эксперт.

Он добавил, что намерения западных стран уничтожить РФ при помощи экономических санкций навредят только им самим.

Китайские эксперты, уточнила газета, считают, что страны G20 ожидают разрешения ситуации на Украине путем дипломатических консультаций, а не оказания давления.

В то же время, внешняя политика США характеризуется тем, что американские интересы ставятся превыше всего, заключил Ян Сю.

Ранее в этот день глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с главой дипломатического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу на полях совета министров иностранных дел (СМИД) G20 заявил, что страны Запада стимулируют правительство Украины отказываться от ранее достигнутых мирных договоренностей.

30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны циничным образом используют миллионы украинских жителей в качестве расходного материала, украинцы нужны только в рамках политических игр для попыток сдержать Россию.

Канадский политолог Катрин Вьен 20 июня заявила, что страны БРИКС поддерживают Москву по причинам, которые не стоит недооценивать. В частности, Индия извлекает выгоду из конфликта, покупая российскую нефть на выгодных условиях, что стало возможным благодаря антироссийским санкциям Евросоюза.

До этого, 17 июня, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что, продолжая поставки вооружения на Украину, коллективный Запад способствует лишь эскалации ситуации.

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