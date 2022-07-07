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Лавров указал на нарушение Киевом мирных договоренностей с подачи Запада

Лавров: позиция Запада мотивирует Киев нарушать мирные договоренности
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Глава российского МИД Сергей Лавров 7 июля в ходе встречи с главой дипломатического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу на полях совета министров иностранных дел (СМИД) G20 заявил, что страны Запада стимулируют правительство Украины отказываться от ранее достигнутых мирных договоренностей.

Глава МИД Британии досрочно покинула встречу G20

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной и региональной повестке дня с акцентом на ситуацию на Украине. Была подтверждена принципиальная позиция России о неприемлемости дальнейшей поддержки Западом милитаристских амбиций киевского режима, стимулирующей украинские власти к откату от ранее достигнутых мирных договоренностей», — указано в пресс-релизе МИД по результатам встречи.

В МИДе также добавили, что высока важность координации усилий военных и дипломатических ведомств обеих стран в целях обеспечения безопасности гражданских лиц и экономоператоров на Украине.

Ранее, 30 июня, в ходе выступления в штаб-квартире СВР, Владимир Путин заявил, что западные страны циничным образом используют миллионы украинских жителей в качестве расходного материала, который нужен только в рамках политических игр для попыток сдержать Россию.

До этого, 17 июня, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что, продолжая поставки вооружения в Украину, коллективный Запад способствует лишь эскалации ситуации.

9 июня представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

С начала специальной операции РФ по защите Донбасса страны Запада нарастили военную поддержку Украины. В МИД России неоднократно призывали перестать накачивать Киев оружием. Так, 27 апреля официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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