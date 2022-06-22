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Канадский политолог назвала сильных партнеров России

Канадский политолог Вьен назвала сильных партнеров России
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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У стран БРИКС есть свои довольно значимые причины поддерживать Москву, которые не стоит недооценивать. Об этом 20 июня для The Conversation написала канадский политолог Катрин Вьен.

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Особо автор выделила российско-индийские отношения. Она обращает внимание на историческую дружбу, зависимость Нью-Дели от поставок оружия из РФ, а также на желание страны найти себе место на международной арене.

Кроме того, по мнению Вьен, Индия даже извлекает выгоду из конфликта, покупая российскую нефть на выгодных условиях, что стало возможным благодаря антироссийским санкциям Евросоюза.

Позицию Нью-Дели автор назвала нейтральной активностью. Похожим образом ведут себя и другие члены БРИКС, такие как Бразилия и Южная Африка, отметила она.

При этом Вьен подчеркнула, что не нужно недооценивать роль развивающихся стран на международной арене, ведь на их территории живет более 40% населения мира, и они богаты ресурсами.

БРИКС — это группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Ранее, 26 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler сообщило, что в апреле Азия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, обогнав Европу. Сообщалось, что за последнюю неделю танкеры перевезли от 74 млн до 79 млн баррелей нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля.

Индия за I квартал 2022 года закупила больше черного золота из РФ, чем за весь прошлый год, заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Дели покупает нефть и для себя, и перерабатывает ее на прибрежных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а далее отправляет уже готовые нефтепродукты на европейский рынок, где их успешно покупают.

Китай, по его словам, как покупал много нефти из России, так и продолжает. Если в КНР начнут отменять локдауны, она нарастит закупки нефти.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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