Аналитик назвал причину роста объема закупок Азией российской нефти

Азия впервые обогнала Европу по объему закупок российской нефти в том числе из-за скидки в 30%, которую сейчас предоставляет РФ, поскольку азиаты не боятся имиджевых издержек при ее приобретении. Об этом заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в пятницу, 27 мая.

В основном объем закупок российской нефти нарастила Индия, отметил аналитик.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler сообщило, что в апреле Азия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, обогнав Европу. За последнюю неделю танкеры перевезли от 74 млн до 79 млн баррелей нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля.

Индия за первый квартал 2022 года закупила больше черного золота из РФ, чем за весь прошлый год, подчеркнул Юшков. Дели покупает нефть и для себя, и перерабатывает ее на прибрежных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а далее отправляет уже готовые нефтепродукты на европейский рынок, где их успешно покупают.

«В этом плане Индия делает хороший бизнес», — констатировал аналитик.

Китай как покупал много нефти из России, так и продолжает, добавил специалист. Если в КНР начнут отменять локдауны, она нарастят закупки нефти.

Страны Европы стали закупать меньше российской нефти в том числе из-за санкционного давления на Россию, а также имиджевых издержек и неформального давления, поскольку ряд европеййских трейдеров опасаются покупать черное золото из России из-за сообщений о некой ее токсичности, заключил Юшков.

4 мая Bloomberg сообщило, что Индия хочет покупать российскую нефть дешевле $70 за баррель — на фоне продолжения сотрудничества. По данным агентства, с начала спецоперации РФ по защите Донбасса индийские нефтеперерабатывающие компании приобрели свыше 40 млн баррелей российской нефти, а это на 20% больше, чем полный объем поставок в эту страну за прошлый год.

В тот же день газета Financial Times сообщила, что частные НПЗ Китая увеличили закупки российской нефти после того, как западные страны начали вводить санкции против энергоресурсов из России. Отмечалось, что Пекин остается «в тени» и при этом получает российские энергоресурсы, невзирая на действия США и их партнеров.

Обозреватель газеты The Washington Post Генри Олсен отмечал, что Китай и Индия не пошли на требования западных стран и отказались от введения антироссийских санкций из-за бурного экономического развития.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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