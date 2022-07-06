СМИ сообщили о роли КНР и Индии в срыве плана G7 по нефти из РФ

Попытки стран «большой семерки» (G7) ввести ценовые ограничения на российскую нефть могут негативно сказаться на мировых энергетических рынках. Об этом 4 июля сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков.

По их словам, препятствием на пути осуществления плана могут стать Индия и Китай.

«Предложение не продумано, страны «большой семерки» даже не обсудили его с Индией и Китаем… Неужели вы действительно думаете, что они согласятся на это, а Россия примет это и не ответит? Звучит как очень хорошая теоретическая концепция, но на практике она просто не сработает», — пояснила соучредитель и директор по исследованиям в Energy Aspects Амрита Сен.

Россия может просто принять решение не продавать нефть по ценам, установленным предельным значением, отметил президент энергетической исследовательской компании Rystad Клаудио Галимберти.

Ранее, 26 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler сообщило, что в апреле Азия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, обогнав Европу. Сообщалось, что за последнюю неделю танкеры перевезли от 74 млн до 79 млн баррелей нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля.

Индия за I квартал 2022 года закупила больше черного золота из РФ, чем за весь прошлый год, заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Дели покупает нефть и для себя, и перерабатывает ее на прибрежных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), а далее отправляет уже готовые нефтепродукты на европейский рынок, где их успешно покупают.

Китай, по его словам, как покупал много нефти из России, так и продолжает. Если в КНР начнут отменять локдауны, она нарастит закупки нефти.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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