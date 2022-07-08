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Путин заявил о стабильной ситуации в ТЭК

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Несмотря на санкции, ситуация в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) стабильна. Об этом президент России Владимир Путин заявил 8 июля на совещании с членами правительства РФ.

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По его словам, в отраслях наблюдается рост по некоторым показателям.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация в российской топливном энергетическом секторе остается достаточно стабильной. Более того, по ряду ключевых показателей наблюдается даже рост», — сказал он.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью «Известиям» 13 апреля рассказал, что на поддержку системообразующим компаниям в сфере ТЭК будет направлено 7 млрд рублей. По его словам, в то время поддержка была одобрена для 119 системообразующих компаний, но в министерстве считают, что этот перечень не закрыт. Предполагается, что субсидии будут направлены на компенсации льготных ставок по кредитам.

Российский вице-премьер Александр Новак 29 марта заявил, что ключевыми задачами для энергетиков страны в условиях постоянно нарастающего внешнего давления являются стабильное обеспечение энергоресурсами внутреннего рынка и сохранение экспортного потенциала.

Замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак 22 марта отметил, что министерство не снижает прогноз по объему инвестиций в электроэнергетику на фоне текущих событий.

Страны запада ввели антироссийские экономические санкции после того, как 24 февраля российский лидер объявил о начале операции по защите Донбасса. Так, 8 марта стало известно, что США запретили новые инвестиции в российский ТЭК, а также ввели запрет на весь импорт газа и нефти из России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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