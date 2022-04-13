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На поддержку системообразующим компаниям в ТЭК направят 7 млрд рублей

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На поддержку системообразующим компаниям в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК) будет направлено 7 млрд рублей. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«В сфере ТЭК поддержка одобрена пока для 119 системообразующих компаний. Мы считаем, что этот перечень не закрыт и будем, исходя из ситуации, проблем, выходить с предложениями по его дополнению. Пока им планируется выделить субсидии в размере около 7 млрд рублей для компенсации льготных ставок по кредитам, это соответствует кредитному портфелю около 58 млрд рублей», — сказал он.

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Министр добавил, что в первую очередь средства будут направлены пока 21 компаниям из 119 — независимым компаниям в области добычи и нефтесервиса, которым сейчас крайне нужны оборотные средства.

«Думаю, что по мере возникновения проблем у других компаний мы будем выходить с предложениями о расширении этого перечня», — сказал Шульгинов.

Крупный бизнес, по словам министра, также находится в перечне системообразующих компаний, но предложений по его поддержке в кабмин пока не направлялось.

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