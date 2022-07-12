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США обеспокоились возможным подорожанием нефти до $140 из-за санкций против РФ

Reuters: в США опасаются подорожания нефти до $140 из-за антироссийских санкций
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Фото: REUTERS/Chris Helgren
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В США опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель из-за антироссийских санкций. Об этом 12 июля заявил Reuters источник в минфине.

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По информации агентства, США хотят установить стоимость российской нефти на определенном уровне, который позволит поставлять ее на мировой рынок, но лишит Россию доходов, необходимых для финансирования спецоперации на Украине.

При этом предполагается ввести запрет на страхование и перевозку сырья, если оно будет продаваться по цене выше установленной.

В минфине рассчитали, что введение санкций против российской нефти без ценового исключения приведет к удорожанию до $140 за баррель с нынешних $100.

Министр финансов Джанет Йеллен обсудила 12 июля этот план с японским коллегой Сюнъити Судзуки. На нем звучало предложение ограничить стоимость российской нефти $40–60 за баррель. Японскую сторону удовлетворил такой диапазон, а более низкие цифры вызвали обеспокоенность.

1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран «Большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.

6 июля профессор Токийского университета, эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки усомнился в эффективности плана G7 понизить цены на российскую нефть. Он отметил, что Индия и Китай продолжат закупать ее по более высокой стоимости.

8 июля декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что введение предельных цен на нефть навредит цепочкам поставок и разгонит мировую инфляцию. По его словам, если Москва сократит добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки, то это не нанесет ущерба экономике самой России.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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