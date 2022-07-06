США обсуждают предельную цену на российскую нефть на уровне $40–60

США и союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне $40–60. Об этом 6 июля сообщило агентство Bloomberg.

Ранее, 1 июля, замглавы минфина США Брайан Нельсон заявил, что страны «Большой семерки» (G7) надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, инициативу по потолку цен на нефть. Нельсон оценил перспективы оптимистично.

До этого, 30 июня, вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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