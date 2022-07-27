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Белый дом предупредил Пелоси о рисках при поездке на Тайвань

В КНР задумались о создании бесполетной зоны из-за визита Пелоси на Тайвань

SCMP: Китай может ввести бесполетную зону над Тайванем, если Пелоси полетит с визитом на остров
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать конфликт между Пекином и Вашингтоном. Для того, чтобы не допустить приезд Пелоси, народно-освободительная армия Китая (НОАК) может ввести бесполетную зону над Тайванем. Об этом пишет 27 июля South China Morning Post со ссылкой на военных экспертов.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пэлоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

Собеседники издания отметили, что Китай будет предпринимать все возможные попытки, чтобы остановить высадку американского политика на остров, используя дипломатические, экономические и даже военные средства.

«Пекин обладает колоссальными средствами, чтобы подтолкнуть Пелоси отказаться от своего плана. Что касается военных вариантов, НОАК, к примеру, может объявить бесполетную зону и ограниченный район плавания для военных учений вблизи Тайваньского пролива, вынудив самолет Пелоси сделать крюк, если она будет настаивать на посещении Тайваня», — рассказал изданию профессор Шанхайского университета политологии и права Ни Лэсюн.

Ранее в среду телеканал CNN сообщил, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Пелоси пока не объявила официально о предстоящем визите. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США Джо Байдена, который не хочет конфронтации с Китаем.

Накануне министерство обороны Китая пообещало жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань. Официальный представитель ведомства Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим».

Еще 19 июля издание Global Times сообщило, что в случае посещения Пелоси Тайваня, Китай может прибегнуть к военному и стратегическому ответу. По мнению собеседников издания, в апреле удалось избежать нарастания конфликта путем убеждения Вашингтона отменить поездку Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей территорией.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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