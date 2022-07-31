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WSJ сообщила об отсутствии окончательного решения Пелоси по посещению Тайваня

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Фото: Global Look Press/CNP/Jabin Botsford
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Спикер палаты представителей в американском конгрессе Нэнси Пелоси планирует посетить основных союзников США в Азии, сообщили знакомые с ее планами лица. При этом вопрос о возможной остановке на Тайване, который вызвал предупреждения со стороны Китая, всё еще не решен, пишет 29 июля The Wall Street Journal (WSJ).

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

Поездка Пелоси и нескольких членов rонгресса в эти выходные включает запланированные остановки в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии.

По словам одного из информаторов газеты, логистическая подготовка к остановке на Тайване ведется на случай, если решение отправиться туда будет принято окончательно. Не взирая на предупреждения Китая, военно-морской флот которого перебросил ударную группу авианосцев в Южно-Китайское море, пишет издание.

Аналитики политической обстановки в регионе, куда направилась американская делегация опасаются кризиса и осложнений в результате положительного решения Пелоси. Президент США Джо Байден не может запретить спикеру палаты представителей посетить Тайвань.

Однако, как пишет The Washington Post, она направляется туда на военном самолете, который подчиняется верховному главнокомандующему — Байдену. И если он действительно не хочет, чтобы спикер отправилась на Тайвань в это время, всё, что ему нужно сделать, — сообщить, что сейчас нет военных самолетов, чтобы доставить ее туда.

Издание отмечает, что визит Пелоси больше похож на нелепую показуху, которая ничего не сделает для национальной безопасности США. В стране достаточно внутренних и внешних проблем, чтобы искать новых в спорах между Китаем и Тайванем.

«И если США надеются найти пути сотрудничества с Китаем в вопросах России и Украины, то как этот визит поможет? США утверждают, как важна территориальная целостность, но упираются в политику одного Китая на Тайване. Многие утверждают, что отмена поездки Пелоси стала бы признаком слабости. Но я считаю неспособность вносить коррективы на основе новых данных гораздо более жалкое зрелище. Она не должна подвергать жизни американцев опасности из-за эгоизма и пиара», — прокомментировал газете ситуацию профессор исторического факультета Общественного колледжа Северной Вирджинии Джек Лечелт.

О фатальных последствиях поведения Пелоси говорил и 45-й президент США Дональд Трамп. Он предсказал ухудшение отношений между Китаем и Тайванем в случае визита на остров спикера палаты представителей. Трамп отметил: Пелоси не следует вмешиваться в «неразбериху» между КНР и Тайванем, так как всё, к чему она прикасается, превращается «в хаос, разрушение и отстой».

Белый дом также не поддержал инициативу Пелоси, а президент Байден заявил, что американские военные «считают неподходящим время визита» Пелоси, хотя он не предпринял никаких действий для его предотвращения, пишет The Hill.

28 июля Байден провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином, в ходе которого два лидера обсудили ряд вопросов, включая статус Тайваня. Байден повторил Си Цзиньпину, что США выступают против любых действий, которые меняют статус-кво или угрожают миру в Тайваньском проливе. В сообщениях Белого дома и Китая о звонке не упоминалась поездка Пелоси.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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