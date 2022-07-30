Борт с Нэнси Пелоси садится в аэропорту Гонолулу

Воздушное судно со спикером палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на борту садится в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Об этом 30 июля свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Дальнейший путь самолета пока неизвестен.

Ранее в этот день стало известно, что Boeing C-40С военно-воздушных сил США с регистрационным номером 09-0540 вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан.

Мировые СМИ пристально следят за поездкой Пелоси после сообщений о том, что она может посетить Тайвань. Как писала газета Financial Times со ссылкой на источники, политик может нанести визит для демонстрации поддержки Тайваню.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга 19 июля заявил, что Пекин не оставит без реакции такие планы американской стороны.

Кроме того, в посольстве КНР в США «Известиям» подтвердили, что Китай готов принять «решительные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности».

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 28 июля заявил, что Пекин выступает против вмешательства внешних сил в дела Тайваня. Он считает, что США должны придерживаться политики «одного Китая».

В субботу, 30 июля, стало известно, что народно-освободительная армия КНР проводит учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, находящейся через пролив от острова.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. Соединенные Штаты открыто поддерживают власти Тайваня.