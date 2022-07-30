Армия КНР проводит учения с боевыми стрельбами близ Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в субботу проводит учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, находящейся через пролив от острова Тайвань. Об этом говорится 30 июля в сообщении на сайте управления морской безопасности городского уезда Пинтань.

Как уточняется, с 8:00 до 21:00 по местному времени (3:00–16:00 мск) в обозначенном районе запрещен вход всем судам.

Также 29–30 июля военные учения НОАК проходят и в западной части пролива Цюнчжоу, который отделяет южную провинцию Гуандун от острова Хайнань, а также в акватории к юго-востоку от острова Даваньшань к югу от побережья провинции Гуандун.

Ранее в субботу Пентагон обеспокоен тем, что армия Китая в этом районе начала учения, так как 30 июля начинается азиатское турне спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.

Борт военно-воздушных сил США Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540 вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан. Предположительно, Пелоси находится на борту.

Основной причиной пристального внимания мировых СМИ к турне политика является ее вероятный визит на Тайвань.

26 июля министерство обороны Китая пообещало жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань. Официальный представитель ведомства Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим». Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.