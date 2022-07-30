Борт с Нэнси Пелоси вылетел в направлении Тайваня

Борт Военно-воздушных сил США Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540 вылетел в субботу, 30 июля, с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Предположительно, на борту находится спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.

В пятницу начинается турне Пелоси по странам Юго-восточной Азии. Уточняется, что в планах спикера Палаты представителей входит посетить Японию, Сингапур и Южную Корею.

Основной причиной пристального внимания мировых СМИ к турне Пелоси является ее вероятный визит на Тайвань.

Ранее в этот день Politico сообщало, что минобороны США готовится к возможности того, что спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси посетит Тайвань.

Пентагон обеспокоен тем, что армия Китая в этом районе начала учения.

28 июля июля состоялся разговор главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. Политики обсудили возможный визит Пэлоси на Тайвань. Китайский лидер предупредил Байдена о последствиях вмешательства в дела Тайваня.

В этот же день сингапурская газета The Straits Times сообщила, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет военные учения со стрельбой в Тайваньском проливе. Известно, что учения будут проходить у острова Пинтань в провинции Фуцзянь. Фуцзянь — это ближайшая к Тайваню территория материкового Китая. Во время учений пролив будет закрыт.

26 июля министерство обороны Китая пообещало жестко ответить на визит Пэлоси на Тайвань. Официальный представитель ведомства Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим». Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.