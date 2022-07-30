Китай проведет военные учения в Тайваньском проливе

Китай 30 июля проведет военные учения со стрельбой в Тайваньском проливе. Об этом сообщила сингапурская газета The Straits Times в пятницу, 29 июля.

«Учения будут ограничены по масштабу и будут проходить у острова Пинтань в провинции Фуцзянь», — уточняется в публикации.

Фуцзянь — это ближайшая к Тайваню территория материкового Китая. Во время учений пролив будет закрыт.

29 июля обозреватели газеты Global Tim выразили мнение, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может иметь катастрофические последствия для двусторонних отношений между Китаем и США, а также для безопасности всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

27 июля агентство Associated Press написало, что Пелоси отказалась сообщить какую-либо обновленную информацию о своих планах, касающихся визита на остров. Она объяснила это соображениями безопасности. Политик заявляла, что собирается на Тайвань, потому что «США важно продемонстрировать поддержку» Тайбэю.

При этом телеканал CNN сообщал, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США, который не хочет конфронтации с Китаем.

29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль солидарен с позицией КНР по ситуации вокруг Тайваня, а также отметил недопустимость каких-либо шагов подстрекательского или иного характера.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.