GT предрекла катастрофические последствия в случае визита Пелоси на Тайвань

Возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может иметь катастрофические последствия для двусторонних отношений между Китаем и США, а также для безопасности всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое мнение выразили 29 июля обозреватели газеты Global Times (GT).

Журналисты обращают внимание на то, что власти КНР неоднократно отправляли Белому дому предупреждения о недопустимости эскалации обстановки в регионе, а также важности и серьезности для КНР ситуации вокруг Тайваня.

«Общественному мнению нельзя бросить вызов. Те, кто играет с огнем, погибнет от этого. Есть надежда, что США будут ясно видеть это», — цитируют они председателя КНР Си Цзиньпина.

В том случае если Белый дом продолжит курс на конфронтацию с Китаем и посодействует Пелоси в посещении Тайваня, китайские власти могут принять всеобъемлющие контрмеры как экономического и политического, так и военного характера, предупреждают аналитики.

В частности, Народно-освободительная армия Китая может объявить воздушную и морскую зоны вокруг острова Тайвань зонами ограниченного доступа, организовать в этом районе полномасштабные военные учения либо сопроводить самолет Пелоси китайскими истребителями. Аналитики сходятся в том, что военно-политический ответ Китая на эскалацию со стороны США будет носить масштабный характер, заключили в GT.

Возможное посещение Пелоси Тайваня усилило напряженность в отношениях США и Китая. 28 июля Белый дом сообщил прессе о состоявшемся между американским президентом Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином телефонном разговоре, который длился более двух часов. Диалог был направлен на сохранение стабильности отношений в условиях роста напряженности из-за Тайваня.

27 июля агентство Associated Press написало, что Пелоси отказалась сообщить какую-либо обновленную информацию о своих планах, касающихся визита на остров. Она объяснила это соображениями безопасности. Пелоси заявляла, что собирается на Тайвань, потому что «США важно продемонстрировать поддержку» Тайбэю.

Телеканал CNN сообщал, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США, который не хочет конфронтации с Китаем.

29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль солидарен с позицией КНР по ситуации вокруг Тайваня, а также отметил недопустимость каких-либо шагов подстрекательского или иного характера.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.