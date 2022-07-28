Пелоси отказалась комментировать свой визит на Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не уточнила информацию о своих планах визита на Тайвань. Об этом сообщило агентство Associated Press в среду, 27 июля.

«Пелоси отказалась сообщить какую-либо обновленную информацию о своих планах, касающихся визита на Тайвань, повторив, что она не обсуждает планы поездок, как это обычно бывает, по соображениям безопасности», — передает издание.

Пелоси заявляла, что собирается на остров, потому что «США важно продемонстрировать поддержку Тайваню».

Изначально поездка Пелоси планировалась в апреле. Визит спикера палаты представителей США мог стать первым посещением острова с 1997 года. Однако позднее визит был отложен из-за ее положительного теста на коронавирус.

Ранее в среду телеканал CNN сообщил, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Сама она пока не объявила официально о предстоящем визите. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента США Джо Байдена, который не хочет конфронтации с Китаем.

Накануне министерство обороны Китая пообещало жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань, который Пекин считает своей территорией. Официальный представитель ведомства Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим». Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.