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В Кремле выразили солидарность с Си Цзиньпином в вопросе Тайваня

Песков: Кремль с уважением относится к суверенитету и территориальной целостности Китая
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Фото: Global Look Press/XinHua/Ju Peng
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Кремль солидарен в вопросе Тайваня с главой Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином и с уважением относится к суверенитету и территориальной целостности Китая. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль, безусловно, солидарен с (высказыванием Си Цзиньпина. — Ред.). <...> Cчитаем, что ни одна страна в мире не должна иметь право подвергать сомнению или предпринимать какие-то шаги подстрекательского или иного характера», — сказал он на просьбу журналистов прокомментировать слова лидера КНР об «игре с огнем» в отношении позиции Вашингтона по тайваньскому вопросу.

Песков отметил, что подобное поведение на международной арене способно лишь вызвать дополнительную напряженность. По его словам, мир и так уже перенапряжен обилием региональных и общемировых проблем.

Также представитель Кремля добавил, что подобные шаги могут иметь только деструктивный характер.

Днем ранее состоялся разговор Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом. Политики обсудили возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Отмечается, что этот шаг стал бы драматической, хотя и не беспрецедентной демонстрацией поддержки США Тайваня.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

Разговор стал первой беседой лидеров с 18 марта. По словам представителя Белого дома, разговор был призван сохранить стабильность отношений, несмотря на рост напряженности из-за Тайваня.

27 июля телеканал CNN сообщил, что Пелоси получила предостережение от администрации президента США по поводу возможной поездки на Тайвань. Как считает директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо, крайне негативная реакция Пекина вынудит ее отказаться от поездки под давлением президента Байдена, который не хочет конфронтации с Китаем.

За день до этого министерство обороны Китая пообещало жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань, который Пекин считает своей территорией. Официальный представитель ведомства Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим». Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.

Изначально поездка Пелоси планировалась в апреле. Однако позднее визит был отложен из-за ее положительного теста на коронавирус.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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