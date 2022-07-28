Китай предупредил США о риске «обжечься» в вопросе Тайваня

Пекин решительно выступает против вмешательства внешний сил в дела Тайваня и будет отстаивать свой суверенитет. Об этом 28 июля заявил председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

«Мы решительно выступаем против сепаратизма «независимости Тайваня» и вмешательства внешних сил», — приводит его слова агентство Синьхуа.

По его словам, позиция китайских властей и народа по тайваньскому вопросу была последовательной.

«Более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Общественным мнение нельзя пренебрегать, играя с огнем, вы обожжетесь сами. Я надеюсь, что американская сторона это ясно понимает», — сказал китайский лидер.

По его мнению, США должны придерживаться политики «одного Китая».

В то же время лидер КНР отметил, что Пекин и Вашингтон должны поддерживать связь по таким важным вопросам, как координация макроэкономической политики, поддержание стабильности глобальных цепочек производства и поставок, а также обеспечение глобальной энергетической и продовольственной безопасности.

Телефонные переговоры двух лидеров состоялись ранее в этот день. Они продолжались более двух часов.

Политики обсудили украинский вопрос и возможный визит спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань.

О визите Пелоси в Китай сообщала газета Financial Times. Она намерена посетить остров для демонстрации поддержки Тайваню, находящемуся под растущим влиянием Пекина, отметили источники издания. Если поездка состоится, то станет первым визитом американского спикера за 25 лет.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга 19 июля заявил, что Пекин потребовал от Вашингтона отменить запланированный визит. По его словам, китайская сторона не оставит без реакции такие планы. Позже, 22 июля, телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что в Белом доме обеспокоены возможными мерами Китая.

Главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков 19 июля в беседе с «Известиями» выразил мнение, что визит Пелоси — это целенаправленная антикитайская провокация.

По информации CNN 27 июля, Пелоси получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки на Тайвань. Сама она пока не объявила официально о предстоящем визите.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.