Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия ввела санкции против 32 граждан Новой Зеландии
Мир
Американский военный счел невозможным для ВСУ отбить Херсонскую область
Мир
В Британии заявили об усилении России на фоне провальных западных санкций
Мир
Армия КНР проводит учения с боевыми стрельбами близ Тайваня
Мир
Папа римский Франциск заявил о готовности уйти в отставку
Мир
Минобороны опубликовало списки погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке
Экономика
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
Мир
ВС РФ разгромили воинский эшелон с элитным батальоном президента Украины
Экономика
Экспорт товаров из Турции в Россию в июне вырос на 46%
Общество
Москвич обвинил соседа в создании СВЧ-пушки для облучения его семьи
Общество
СК просит суд арестовать руководителей хостела после гибели восьми человек
Политика
Путин утвердит Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ 31 июля

Отношениям Китая и США предрекли обострение из-за визита Пелоси на Тайвань

Аналитик Карнеев: отношения Китая и США обострятся в случае визита Пелоси на Тайвань
0
Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Chris Kleponis - CNP
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отношения США и Китая значительно обострятся в случае визита спикера представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Такой прогноз в субботу, 30 июля, в комментарии «Известиям» сделал заместитель директора Института стран Азии и Африки Андрей Карнеев.

«Я думаю, что он (визит Пелоси. — Ред.) точно создаст кризисный момент в китайско-американских отношениях, обострив и так уже достаточно напряженные отношения вокруг Тайваньского пролива. Не исключены какие-то демонстративные акты со стороны той или иной страны», — отметил Карнеев.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

По его словам, в частности, Китай может совершить запуск ракет.

Ранее в субботу сообщалось, что самолет военно-воздушных сил США Boeing C-40С с Пелоси на борту вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан. К настоящему моменту он приземлился на Гавайях.

В пятницу, 29 июля, началось турне Пелоси по странам Юго-Восточной Азии. В планах спикера палаты представителей входит посетить Японию, Сингапур и Южную Корею. Однако основной причиной пристального внимания мировых СМИ к турне Пелоси является ее вероятный визит на Тайвань.

28 июля главы КНР и США Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили возможный визит Пелоси на Тайвань. В ходе разговора китайский лидер предупредил американскую сторону о последствиях вмешательства в дела Тайваня.

За несколько дней до этого официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим». Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.

Кроме того, как сообщила 29 июля сингапурская газета The Straits Times, китайские военные проведут учения со стрельбой в Тайваньском проливе. Они будут проходить у острова Пинтань в провинции Фуцзянь — ближайшей к Тайваню территории материкового Китая.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль солидарен в вопросе Тайваня с Си Цзиньпином и с уважением относится к суверенитету и территориальной целостности Китая. Он подчеркнул, что позиция Вашингтона по тайваньскому вопросу способна лишь вызвать дополнительную напряженность.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022