Отношениям Китая и США предрекли обострение из-за визита Пелоси на Тайвань

Отношения США и Китая значительно обострятся в случае визита спикера представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Такой прогноз в субботу, 30 июля, в комментарии «Известиям» сделал заместитель директора Института стран Азии и Африки Андрей Карнеев.

«Я думаю, что он (визит Пелоси. — Ред.) точно создаст кризисный момент в китайско-американских отношениях, обострив и так уже достаточно напряженные отношения вокруг Тайваньского пролива. Не исключены какие-то демонстративные акты со стороны той или иной страны», — отметил Карнеев.

По его словам, в частности, Китай может совершить запуск ракет.

Ранее в субботу сообщалось, что самолет военно-воздушных сил США Boeing C-40С с Пелоси на борту вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан. К настоящему моменту он приземлился на Гавайях.

В пятницу, 29 июля, началось турне Пелоси по странам Юго-Восточной Азии. В планах спикера палаты представителей входит посетить Японию, Сингапур и Южную Корею. Однако основной причиной пристального внимания мировых СМИ к турне Пелоси является ее вероятный визит на Тайвань.

28 июля главы КНР и США Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили возможный визит Пелоси на Тайвань. В ходе разговора китайский лидер предупредил американскую сторону о последствиях вмешательства в дела Тайваня.

За несколько дней до этого официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим». Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.

Кроме того, как сообщила 29 июля сингапурская газета The Straits Times, китайские военные проведут учения со стрельбой в Тайваньском проливе. Они будут проходить у острова Пинтань в провинции Фуцзянь — ближайшей к Тайваню территории материкового Китая.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль солидарен в вопросе Тайваня с Си Цзиньпином и с уважением относится к суверенитету и территориальной целостности Китая. Он подчеркнул, что позиция Вашингтона по тайваньскому вопросу способна лишь вызвать дополнительную напряженность.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.