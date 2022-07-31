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Пелоси не упомянула Тайвань в списке территорий, которые она намерена посетить

Пелоси посетит Сингапур, Малайзию, Корею, Японию, о визите на Тайвань не сообщается

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Во время азиатского турне спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Об этом в воскресенье, 31 июля, политик написала на своей странице в Twitter. При этом Тайвань в списке не указан.

Подбрось сомненья: прилетит ли Нэнси Пелоси на Тайвань
И как на этот визит может ответить Китай

В заявлении спикера говорится, что цель американской делегации обсудить с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе вопросы экономики и безопасности. В числе тем также обозначены климатический кризис, права человека и демократическое управление.

Помимо Пелоси в состав делегации США вошли члены конгресса Марк Такано, Грегори Микс, Раджа Кришнамурти, Сьюзан Делбин и Энди Ким.

Накануне сообщалось, что самолет военно-воздушных сил США Boeing C-40С с Пелоси на борту вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд. взял курс на Тихий океан и приземлился на Гавайях.

В тот же день заместитель директора Института стран Азии и Африки Андрей Карнеев в комментарии «Известиям» заявил, что в случае визита Пелоси на Тайвань отношения США и Китая значительно обострятся. Он не исключил, что в качестве ответной меры Китай может произвести запуск ракет.

О возможном визите Пелоси на Тайвань 19 июля сообщила газета Financial Times. В материале отмечалось, что политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки Тайваню, находящемуся под растущим влиянием Пекина.

Однако, как отметил заместитель директора Центра стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете, профессор Джорджтаунского университета Мэтью Крёниг, анонс визита Пелоси на Тайвань поставил США в неудобное положение. По его мнению, вне зависимости от дальнейшего развития событий Америку ожидают неблагоприятные последствия. Так, если визит состоится, он может спровоцировать эскалацию конфликта в Тайваньском проливе, если же его отменят, то такой жест воспримут как дипломатическое поражение Вашингтона, считает аналитик.

В случае если поездка Пелоси на Тайвань всё же состоится, она станет первым визитом спикера палаты представителей США на остров за последние 25 лет.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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