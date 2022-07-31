В США заявили об ошибочности объявления о визите Пелоси на Тайвань

Объявление о возможной поездке спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси было ошибкой. Такое мнение 29 июля высказал заместитель директора Центра стратегии и безопасности Скоукрофта при Атлантическом совете, профессор Джорджтаунского университета Мэтью Крёниг в статье для журнала Foreign Policy.

Анонс визита Пелоси, отмечает издание, поставил США в неудобное положение, так как вне зависимости от дальнейшего развития событий Америку ожидают неблагоприятные последствия на международной арене: в случае если визит состоится, он может спровоцировать эскалацию конфликта в Тайваньском проливе, в случае же отмены такой жест воспримут как дипломатическое поражение Вашингтона.

«Я также думаю, что со стороны Пелоси было ошибкой обнародовать свои планы. Она должна была просто появиться, как неожиданный визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев», — прокомментировал ситуацию Крёниг.

Он также отметил, что проблемы у Белого дома возникли из-за фактического отхождения от политики «одного Китая», которую создал в 1970-х годах бывший советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер, а также тактики «стратегической неопределенности», в рамках которой Вашингтон начал вооружать Тайбэй, но при этом не дал ему четких гарантий независимости и обязательств по защите в случае вооруженного конфликта с Пекином. Таким образом, заключает профессор, возможным решением кризиса является возвращение к политике «одного Китая» и переход к «стратегической ясности».

О визите Пелоси на Тайвань 19 июля сообщила газета Financial Times. Политик намерена посетить остров для демонстрации поддержки Тайваню, находящемуся под растущим влиянием Пекина. Пелоси возглавит американскую делегацию. Если поездка состоится, то станет первым визитом спикера палаты представителей США за 25 лет. В 1997 году Тайвань посетил Ньют Гингрич.

29 июля The Wall Street Journal написал о неопределенности вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Поездка Пелоси и нескольких членов конгресса в эти выходные включает запланированные остановки в Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии. Визит же на Тайвань еще окончательно не утвержден, но логистическая подготовка к его совершению при этом ведется, отметило издание.

30 июля на сайте сервиса Flightradar появилась информация о том, что самолет с Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Boeing C-40С военно-воздушных сил США с регистрационным номером 09-0540 вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан.

31 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с возможной поездкой Пелоси сюрреалистичной и неадекватной. Захарова подчеркнула, что этот шаг спикера нижней палаты американского парламента является военно-политическим авантюризмом.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. Соединенные Штаты открыто поддерживают власти Тайваня.