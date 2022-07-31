Пушков назвал отказ Пелоси от поездки в Тайбэй «моральной победой Китая»

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что отказ спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси от визита на Тайвань демонстрирует неготовность Вашингтона к военному противостоянию с Пекином.

«В итоге Пелоси на Тайвань не полетела — от греха подальше. Она решила клясться в «нерушимой верности» союзникам в других местах. Как мы и прогнозировали, США — при всей их устрашающей либерально-демократической риторике и склонности к провокациям — показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт. Моральная победа Китая», — резюмировал он в своем Telegram-канале.

30 июля Пелоси отправилась в азиатское турне, в ходе которого, по ее словам, она намерена посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Однако до последнего момента не было очевидно, посетит ли она Тайвань в рамках своей поездки.

19 июля газета Financial Times написала о возможном визите Пелоси в Тайбэй для демонстрации поддержки острова, находящегося под растущим влиянием Пекина. В тот же день представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга заявил, что Пекин не оставит без реакции такие планы американской стороны.

По информации CNN, 27 июля спикер получила предостережение от администрации американского президента по поводу возможной поездки.

Кроме того, в посольстве КНР в США «Известиям» подтвердили, что Китай готов принять «решительные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности».

Ранее утром 31 июля Пелоси перечислила список стран, которые намерена посетить в рамках своего турне. Тайвань в этом списке упомянут не был.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.